'Barbie' aumentou interesse da internet por ginecologia, diz estudo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um estudo publicado na revista científica Jama Network Open apontou que o filme Barbie teve impacto nas buscas por termos que se referem à ginecologia.

Na última cena, a personagem principal, após decidir deixar a "Barbielândia" e viver no mundo real, diz a uma recepcionista, de forma entusiasmada, que "está ali para ver sua ginecologista", "uma piada que pode ser baseada em sua suposta falta de órgãos genitais ou em sua evidente animação por cuidados que muitas mulheres consideram desagradáveis", afirma o estudo.

Os pesquisadores levantam a ideia de que essa última cena tenha sido responsável por aumentar o interesse do público nos cuidados ginecológicos.

A análise considerou as tendências de busca virtual nos Estados Unidos após o lançamento do filme, focando em uma lista de 34 perguntas relacionadas à compreensão ou busca de cuidados ginecológicos, cuidados com a saúde da mulher ou cuidados médicos de forma mais ampla.

As consultas de busca foram agrupadas em várias categorias: ginecologista, definição de ginecologista, consulta com ginecologista, saúde da mulher, médico e consulta médica. As três primeiras categorias mediram tópicos diretamente relacionados à linguagem usada no filme.

As últimas três categorias avaliaram se fatores que influenciam o comportamento de busca por saúde de forma mais geral podem ter contribuído para o volume de busca relacionado à ginecologia e, assim, serviram como termos de busca de controle. As tendências de busca no ano anterior e nos três meses seguintes à data de lançamento do filme -21 de julho de 2023- foram obtidas usando as ferramentas Google Trends e Glimpse.

Segundo os pesquisadores, além do lançamento, não houve eventos importantes durante este período que possam ter levado a mudanças generalizadas no interesse de busca em ginecologia.

O resultado foi que, na semana seguinte à estreia, houve grandes aumentos no volume de busca nos EUA para termos relacionados a ginecologistas (51,3%) e para a definição de ginecologista (154,1%).

No entanto, não houve mudanças nas buscas por consultas com ginecologistas, o que sugere que as buscas por informações sobre ginecologistas não se traduziram na procura por novos cuidados ginecológicos.

"Nossos resultados sugerem que a cena final da Barbie pode ter estimulado o interesse pela ginecologia, sugerindo ainda a influência potencial de filmes populares na alfabetização em saúde e na conscientização", dizem os pesquisadores.

Para os autores, uma limitação importante do estudo é que as mudanças de comportamento não podem ser captadas por tendências de busca. "Embora não tenha havido mudanças no volume de busca associado à busca por cuidados, tais mudanças de comportamento podem não ser adequadamente capturadas por tendências de busca e, em particular, podem estar temporalmente distantes das mudanças na conscientização", continuam.

Eles apontam que fenômenos da cultura pop -como foi o caso do filme Barbie- já mostraram influenciar o comportamento do público em relação a sua saúde.

Foi o caso da experiência da atriz Angelina Jolie com o câncer de mama, que levou a um aumento transitório de 64% nos testes genéticos, e da série "13 Reasons Why", que levou a um aumento de 29% nas taxas de suicídio observadas nos meses seguintes ao lançamento.

