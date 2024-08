Dono de clínica em GO é suspeito de dopar internos em cárcere privado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso em Hidrolândia, interior de Goiás, na quinta-feira (1), suspeito de comandar um esquema de clínicas psiquiátricas clandestinas espalhadas pelo estado.

As pessoas internadas na unidade em Hidrolândia eram mantidas em cárcere privado com uso abusivo de medicamentos, segundo a Polícia Civil. Os internos eram pessoas com transtornos psiquiátricos.

Foram apreendidos diversos medicamentos de uso controlado, sem receita médica. Alguns dos remédios eram de uso exclusivamente hospitalar. Os policiais também constataram más condições de higiene e maus tratos sofridos pelos internos.

A clínica em Hidrolândia era administrada por um dos próprios internos. Segundo as investigações, ele também era o responsável por aplicar injeções e outras medicações.

O suspeito preso abria empresas em nome de "laranjas". Ele confessou participação no esquema criminoso, de acordo com a polícia.

Os investigados responderão por estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil não divulgou o nome do suspeito. Portanto, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dele.