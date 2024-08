Padre Júlio Lancellotti registra boletim de ocorrência após sofrer ameaça em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua, registrou na terça-feira (13) um boletim de ocorrência por ameaça após comentário em rede social dizer que ele vai "comer grama pela raiz".

O padre frequentemente é apontado como responsável pela suposta falta de segurança na Mooca, na zona leste de São Paulo, em razão da aglomeração de pessoas em situação de rua que são atendidas pela pastoral.

De acordo com o BO, um perfil no Instagram com nome de Paulo Sposito, que conta com mais de 50 mil seguidores, seria o autor da ameaça, feita por meio de um comentário em uma publicação de uma conta dedicada a compartilhar ocorrências policiais na Mooca.

O perfil é fechado, e a reportagem não conseguiu contato com o responsável pela conta.

O comentário dizia que "infelizmente essa situação de ocupação, invasão e o aumento de nóias furtando no bairro da Mooca só sessará [sic]" quando o padre "for transferido para outro [sic] pastoral ou for comer grama pela raiz, no mais a tendência é piorar e muito".

Padre Júlio expôs o comentário e registrou a ocorrência.

"Não o conheço. Parece que ele chegou a morar ali perto da paróquia, mas acho que não mora mais. São tantos [ataques], meu filho, é triste. Alguns são assim, tão chulos como esse. Comer grama pela raiz, na linguagem vulgar, quer dizer matar", afirmou o padre.

Lancelotti disse que, a partir do registro policial, espera que Polícia Civil investigue a ameaça. Ele ressaltou, porém, que não vai responder aos ataques com ódio.

"Eu nunca responderei a eles com as mesmas armas que eles usam contra mim. Nunca usarei armas de ódio, nem nunca farei nada contra eles. Nunca. O que eu acho que a gente tem que ter é a regulamentação das redes [sociais]", afirmou.