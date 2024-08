Falso treinador de futebol é preso sob suspeita de abuso sexual de crianças no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na segunda-feira (12) um homem suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes em projetos sociais.

Elisson Rodrigues Lima, 39, teve a prisão decretada também por uso de documento falso e resistência. A polícia não disse se o suspeito tem advogado.

Segundo a corporação, as vítimas são crianças e adolescentes com menos de 14 anos.

Uma das denúncias partiu de pais de alunos de uma escolinha de futebol na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. O homem também é suspeito de cometer crime semelhante em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Investigações apontam que Lima se apresentava como árbitro e auxiliar de treinador em projetos sociais para conhecer crianças e praticar os abusos. Ele aparece em fotos apitando partidas amadoras.

De acordo com a 37ª DP (Ilha do Governador), que conduz uma das investigações, o suspeito usava nomes diferentes em cada um dos projetos em que trabalhava.

"Após ganhar a confiança dos menores, ele convidava os adolescentes para ir a sua casa e lá cometia os abusos sexuais nos meninos", afirmou o delegado Felipe Santoro, titular da 37ª DP. A investigação também é conduzida pela delegada Fernanda Catherine.

Policiais localizaram o suspeito trabalhando como garçom no Catumbi, bairro na região central do Rio. Com ele havia duas identidades falsas. Ainda segundo os agentes, no telefone celular do suspeito foram encontrados vídeos e fotos de cenas de sexo com crianças e adolescentes.

A Polícia Civil afirma que continua ouvindo testemunhas e apurando o caso para saber se o suspeito faz parte de algum grupo criminoso.