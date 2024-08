Superlua azul ocupará o céu a partir desta segunda (19)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se você olhar para o céu nesta segunda-feira (19), poderá se deparar com uma superlua azul -isso se um céu limpo, sem nuvens, ajudar. A Lua cheia durará de domingo até a manhã de quarta-feira (21).

Uma superlua ocorre quando a Lua está no perigeu -ponto mais próximo da Terra- e pode ser vista por completo. Elas recebem este nome por parecerem as maiores e mais brilhantes luas cheias do ano.

O termo Lua azul é usado quando vemos a Lua cheia duas vezes no mesmo mês. Quando uma Lua cheia ocorre no começo de um mês, o clico lunar completo pode ser feito, dando a chance de mais uma Lua cheia no mês.

O caso desta Lua azul, contudo, se trata de um fenômeno sazonal, quando ocorrem quatro Luas cheias em uma única estação do ano, em vez das três esperadas para cada estação.

De acordo com um artigo de Gordon Johnston, membro aposentado da Nasa, embora a superlua desta segunda-feira não vá parecer azul de fato, por ser a terceira Lua cheia da estação, será de toda forma uma Lua azul.

Ele conta que o termo "blue moon" (Lua azul, em inglês) apareceu pela primeira vez em 1528.