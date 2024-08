Inscrições para Fuvest 2025 começam nesta segunda-feira (19)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prazo de inscrição na Fuvest 2025, o vestibular próprio da USP (Universidade de São Paulo), começa nesta segunda-feira (19) e se encerra no dia 8 de outubro.

O estudante que não fez o pedido de isenção de taxa ou que teve o pedido negado terá de pagar o valor de R$ 211 e completar a inscrição na página do candidato -no mesmo endereço é possível confirmar se o pedido foi aceito.

Ao todo, a USP oferece 8.147 vagas no vestibular da Fuvest, sendo 4.888 de ampla concorrência (AC), 2.053 para pessoas egressas de escolas públicas (EP) e 1.206 para pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas (PPI).

Além dessas vagas, há 1.500 destinadas ao Enem-USP e 1.500 ao Provão Paulista Seriado, ambos também distribuídos nas três categorias (AC, EP e PPI).



QUANTOS CURSOS O CANDIDATO PODE ESCOLHER?

Os cursos oferecidos pela USP agrupam-se em carreiras, de acordo com as áreas de conhecimento: ciências humanas, ciências exatas e ciências biológicas.

Na inscrição, o candidato deve escolher apenas uma carreira e depois indicar os cursos em ordem de preferência -em primeiro lugar, o mais desejado. É possível escolher, no máximo, quatro cursos, exceto na carreira de música (São Paulo e Ribeirão Preto), em que poderá se inscrever em somente um curso.

São 184 cursos de graduação no total, dedicados a todas as áreas do conhecimento, distribuídos em 43 campi.

COMO FAZER A INSCRIÇÃO ONLINE?

- Acesse a página do candidato;

- Preencha o formulário de dados pessoais e crie uma senha de acesso;

- É preciso inserir uma foto de rosto para reconhecimento facial nos dias das provas;

- Informe se precisa de condições especiais para fazer a prova (anexe documentos que comprovem a condição médica ou deficiência);

- Indique se também concorrerá às vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas (EP ou PPI);

- Escolha a carreira e até quatro cursos;

- Informe sua escolaridade;

- Na inscrição também é preciso assinalar em qual cidade gostaria de fazer a prova;

- Depois, você ainda precisa responder a um questionário que serve para traçar o perfil socioeconômico e cultural dos candidatos e contribuir com os serviços de apoio a permanência estudantil mantidos pela USP;

- Ao final do preenchimento dos dados, o sistema gera um boleto para pagamento da taxa de inscrição de R$ 211.

COMO FAZER A INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS COM CONDIÇÕES ESPECIAIS?

A inscrição de candidato com deficiência, bem como daqueles com condições médicas que exijam recursos específicos para realizar as provas, deverá cumprir os seguintes requisitos no período de inscrição:

- Informar as suas condições médicas específicas e os recursos necessários no formulário de inscrição na página da Fuvest;

- Baixar o Formulário de Documentação Comprobatória de Condições Médicas Específicas e preencher de acordo com as instruções do Guia de Inclusão e Acessibilidade;

- Anexar, em formato digital, o formulário preenchido;

- Aguardar a análise da documentação pela equipe de especialistas da Fuvest. O resultado será divulgado na área do candidato;

- Verificar na área do candidato o resultado dos recursos que a Fuvest oferecerá, em cumprimento à legislação brasileira.

COMO SERÃO AS PROVAS DA FUVEST 2025?

As provas serão realizadas em duas fases.

Primeira fase: Será realizada no dia 17 de novembro, e os candidatos terão de responder a 90 questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais nas disciplinas biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química (algumas são interdisciplinares).

Os participantes que tirarem menos de 30% da pontuação total serão eliminados. E serão convocados para a segunda fase aqueles que ficarem mais bem classificados. O total de convocados será quatro vezes o número de vagas disponíveis em cada curso.

Segunda fase: As provas serão realizadas nos dias 15 e 16 de dezembro.

1º dia: Prova com 10 questões discursivas de português e redação;

2º dia: Prova com 12 questões discursivas de duas a quatro disciplinas específicas, dependendo da carreira escolhida.

As matérias do segundo dia são definidas de acordo com a escolha da carreira. A relação das disciplinas conforme as carreiras está disponível no Guia de Carreiras.

Candidatos dos cursos de música, artes visuais e artes cênicas terão de passar por avaliação de competências específicas. Cada curso terá um calendário próprio, ainda a ser divulgado. As provas são eliminatórias e classificatórias e serão aplicadas somente aos convocados para a segunda fase.

ONDE TIRAR DÚVIDAS?

A Fuvest disponibiliza os Guias de Jornada e de Carreiras e Cursos para apoiar os candidatos no vestibular 2025. As publicações listam todos os cursos oferecidos pela USP.

CALENDÁRIO FUVEST 2025

Inscrições: 19.ago a 8.out

Data final para pagamento da taxa de inscrição: 8.out

1ª fase: 17.nov

2ª fase: 15 e 16.dez

Provas de competências específicas: entre 9.dez e 9.jan.25, a depender da carreira

Divulgação do resultado: 24.jan.25