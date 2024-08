Justiça mantém prisão de envolvido em sequestro de filha de Silvio Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo manteve nesta quinta-feira (22) a prisão de Marcos Bezerra Santos, detido novamente nesta quarta-feira (21) por suspeita de cometer os crimes de jogos de azar, tráfico e associação para o tráfico de drogas. O homem é um dos condenados pelo sequestro de Patrícia Abravanel, filha do apresentador Silvio Santos, em 2001.

A prisão de Marcos foi convertida de flagrante para preventiva (por tempo indeterminado). A informação foi confirmada ao UOL pelo TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), que não repassou mais detalhes da decisão judicial.

A reportagem tenta contato com a defesa de Marcos para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para a manifestação.

PRISÃO EM ITAQUERA

Marcos foi preso novamente na quarta-feira (21) em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Ele e outro homem foram detidos por policiais do 32º DP (Itaquera) por suspeita de cometer os crimes de jogos de azar, tráfico e associação para o tráfico de drogas. O nome do segundo preso não foi divulgado até o momento.

A Polícia Civil apurou que dupla alugou um imóvel e começou a praticar tráfico de drogas no local. Os homens foram flagrados pelos agentes vendendo cocaína para uma mulher. Durante a ação, os policiais civis ainda localizaram um bar "secreto" na casa, onde foram achadas cinco máquinas caça-níqueis — que foram periciadas e apreendidas.

As prisões foram confirmadas pela SSP-SP. Marcos e o outro preso têm diversas passagens criminais, segundo a Polícia Civil.

O preso deu detalhes de envolvimento dele em sequestro de Patrícia. A delegada Vanesa Guimarães declarou ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes) que o homem disse que atuou no momento em que a filha do apresentador foi arrebatada e permaneceu com ela em cativeiro. Ele ficou 15 anos preso, em razão do sequestro e de uma condenação por tráfico de drogas proferida no decorrer da prisão dele.

A reportagem não encontrou a defesa do segundo detido para pedido de posicionamento.

SEQUESTRO DE PATRICIA E SILVIO

Patrícia Abravanel, filha de Silvio com Íris, passou cerca de uma semana mantida em cativeiro por criminosos em 2001. A apresentadora foi liberada pelo sequestrador Fernando Dutra Pinto, após o pagamento de resgate no valor de R$ 500 mil.

Fernando conseguiu fugir e dois dos sequestradores (Marcelo Batista Santos e Esdras Dutra Pinto) foram presos após a libertação de Patrícia. Ao lado da namorada, Jennifer, Fernando invadiu a mansão do dono do SBT dias depois, em 30 de agosto de 2001, e manteve o empresário refém por cerca de oito horas. A esposa e as filhas dele também estavam na casa, além de funcionários da família.

Sequestrador disse ter feito Silvio refém por medo de ser morto pela polícia. Fernando exigiu um helicóptero para a fuga e se recusava em negociar com a polícia. Primeiro, o criminoso libertou Íris, depois as filhas e os funcionários, mantendo apenas o apresentador sob seu domínio.

Negociações para libertar Silvio foram transmitidas ao vivo pela TV. Depois de 8 horas mantendo o dono do SBT refém, Fernando concordou em libertar o empresário e se entregar graças a intervenção do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que garantiu sua integridade física.

Fernando morreu quatro meses depois, em uma penitenciária de São Paulo. Ele teve uma parada cardiorrespiratória decorrente de pneumonia bacteriana.

No entanto, segundo relatório da ONG Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, ele sofreu tortura e negligência médica. Fernando teria sido agredido por agentes penitenciários, lesionando o ombro. Ainda chegou a sofrer outras agressões e banhos de água fria.

Em abril de 2003, a polícia prendeu Marcos Bezerra Santos, irmão de Marcelo, por envolvimento no sequestro. Marcos foi o único da quadrilha que ficou foragido após a ação criminosa.

