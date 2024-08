Homem apontado como líder do PCC é preso no centro de São Paulo

(FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (27) em Campos Elíseos, no centro de São Paulo, um homem de 41 anos, apontado como uma liderança do PCC (Primeiro Comanda da Capital), organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios.

Policiais do Cerco (Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado) foram à casa do suspeito para cumprir mandados de busca e apreensão. Como encontraram drogas no local, o investigado foi preso em flagrante.

Na ação, dois carros de luxo, avaliados em quase R$ 500 mil, quatro relógios de ouro, quatro celulares, e mais de 30 porções de drogas, entre maconha e cocaína, foram apreendidos, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

No local, as equipes ainda apreenderam joias, balanças de precisão e diversas embalagens usadas para acondicionar as substâncias ilícitas.

Conforme as investigações, o homem integra a alta cúpula do PCC, sendo um dos responsáveis pelo controle e distribuição de drogas na região da cracolândia.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na 2ª Delegacia Seccional, que segue com as investigações.

