Passageiros que pagaram R$ 5 milhões em cruzeiro ficam presos na Irlanda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Passageiros que pagaram até 900 mil dólares (R$ 5 milhões) para um cruzeiro ao redor do mundo com duração de três anos estão presos há três meses em um porto de Belfast, na Irlanda.

Navio está com problemas mecânicos. O navio Odyssey, da Villa Vie Residencies, está com problemas nos lemes e nas caixas de câmbio, o que atrasou sua partida em três meses. A viagem estava programada para começar em 30 de maio deste ano.

Mulher decidiu viajar com gato. Holly Henessey está esperando para zarpar com seu gato, Captain. Ela diz que, enquanto o navio está atracado em Belfast, os passageiros podem passar o dia todo no navio, mas devem desembarcar à noite. "Podemos fazer todas as nossas refeições e eles ainda oferecem filmes e trívias. É como estar viajando, exceto que estamos no cais", contou à BBC.

Passageiro vendeu casa para embarcar em viagem. Entretanto, o americano David Austin que está "comprometido com a aventura", e que "parou de contar os dias até a partida". "A recompensa de ver o mundo desta forma é grande demais para ficarmos desapontados com cada anúncio de atraso", completou.

Casal diz que "tomou cerveja em todo bar". Angela e Stephen Theriac, que viviam na Nicarágua, decidiram realizar viagens à parte enquanto o navio não zarpa. Eles foram à Espanha, Groenlândia e Inglaterra, mas disseram que conheceram tudo que era possível em Belfast. "Comemos em todos os restaurantes e tomamos uma Guinness [cerveja local] em todos os bares. É tudo parte de nossa aventura".

Cruzeiro para em 425 portos de 147 países, além de mais de 100 ilhas privativas. O navio tem serviço all-inclusive, entretenimento a bordo, spa, piscinas e jacuzzis. As suítes custam de 90 mil dólares a 900 mil dólares, e ainda não há indicação de quando o navio vai partir.