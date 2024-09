Ônibus tomba em descida de viaduto no Rio de Janeiro e deixa 26 feridos

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus tombou na descida de um viaduto na zona norte do Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (6) e deixou 26 feridos. As causas são investigadas.

Um menino de oito anos teve um dos braços arrancados no acidente. Um mototaxista que passava pelo local e levou a mãe e a criança para o Hospital Quinta D'Or. Ele ainda voltou ao local e conseguiu recuperar o braço da criança, de acordo com o RJTV, da Rede Globo.

O acidente com o ônibus da linha 476, que faz o trajeto Meier-Leblon, ocorreu por volta das 22h30, na descida do viaduto da Linha Vermelha, em São Cristóvão.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as 26 vítimas do acidente em São Cristóvão deram entrada em quatro hospitais de emergência da rede municipal de saúde. Dessas, duas estão internadas no Hospital Municipal Souza Aguiar em estado grave e 11 já tiveram alta. As demais estão estáveis e devem receber alta ao longo do dia, segundo a prefeitura.

Além do Souza Aguiar, os hospitais municipais envolvidos no atendimento são Salgado Filho, Miguel Couto e Evandro Freire.

Em nota, o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus, afirmou que lamenta profundamente o ocorrido e informa que a entidade está prestando assistência às vítimas, enquanto aguarda o resultado da perícia para entender a causa do acidente.

O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão), segundo a Polícia Civil.