Goiás registra 42 incêndios em um dia, e três pessoas são presas

WANDERLEY PREITE SOBRINHO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros registrou 42 incêndios em Goiás apenas neste sábado (7), quando a polícia local prendeu três pessoas por suspeita de atearem fogo em região de florestas urbanas e rurais.

Os incêndios ocorreram em diversas cidades do estado. As 42 queimadas de ontem indica um recuo em relação à média de agosto, quando os bombeiros atenderam 3,1 mil ocorrências, média de 102 registros por dia.

No caso mais grave de ontem, três pessoas se feriram. A fumaça provocada pelo fogo na BR-364, em Portelândia (sudoeste do estado), prejudicou a visibilidade da rodovia, provocando um acidente. O motorista, que estava com outro homem e uma mulher no carro, perdeu a orientação e saiu da pista.

A mulher se queimou gravemente ao sair do carro. Atingida pelas chamas, sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º grau no tronco e membros superiores e inferiores, confirmou o Corpo de Bombeiros. Os agentes a levaram para uma Unidade de Pronto Atendimento na cidade de Mineiros, sudoeste do estado. Os homens também foram socorridos porque sofreram queimaduras de menor gravidade.

As causas ainda são investigadas. Os bombeiros dizem acreditar que o fogo começou após o rompimento de cabos de energia em uma região conhecida como Matinha do Córrego Água Emendada.

TRÊS SÃO PRESOS

A Polícia Militar prendeu três homens por suspeita de incendiar a vegetação em diferentes cidades.

O primeiro caso foi em Caldas Novas, sul goiano. A polícia cita uma testemunha que denunciou um homem que ateava fogo em vegetação dentro de uma área urbana. O Batalhão Ambiental localizou o suspeito com um isqueiro e o encaminhou para o distrito policial.

A outra prisão foi em Itumbiara, sul de Goiás. Um homem foi contido pela população de um bairro ao ser flagrado colocando fogo em região de mata. Enquanto o Corpo de Bombeiros controlava o incêndio, a polícia o levava para a delegacia. O homem justificou o crime dizendo que "havia muita sacola plástica" no terreno.

Em Mineiros, um outro homem foi preso atear fogo em um terreno baldio. O suspeito já tinha provocado um incêndio no dia anterior e voltou a cometer o crime, ameaçando os vizinhos, disse a PM.