Rota diz ter prendido líder do PCC responsável por planejar possível fuga de Marcola

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais militares da Rota prenderam um homem apontado como um dos líderes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) nesta quarta-feira (11) em Sorocaba, no interior de São Paulo.

A detenção ocorreu durante uma ação conjunta com promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

A prisão foi divulgada no perfil do Comando de Policiamento de Choque no Instagram.

Segundo as investigações da Promotoria, o alvo preso havia sido escolhido pelo PCC para comandar uma ramificação do grupo conhecimento como Restrita Tática. Esse é o setor dentro da facção responsável pelo planejamento de resgates de líderes presos e pela organização de ataques contra as forças de segurança em São Paulo.

De acordo com a publicação, com a detenção os policiais desarticularam um plano que incluía a formação de um grupo preparado resgatar Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como principal líder da facção e atualmente detido em um presídio federal de Brasília.

Conforme a PM, a ação do grupo está diretamente ligada às recentes disputas de poder dentro da cúpula da facção, que se intensificaram ao longo de 2024, com a rebelião de três supostos integrantes do alto comando do PCC contra Marcola, em uma das maiores crises vividas pela facção nos últimos 20 anos.

O homem preso, que não teve a identidade divulgada, possui envolvimento com o tráfico de drogas, organização criminosa e posse ilegal de armas de uso restrito.

Oito mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Criminal de Sorocaba.