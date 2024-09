USP recomenda que alunos atualizem vacina contra Covid e diminuam tempo ao ar livre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A USP (Universidade de São Paulo) orienta, por meio da Portaria SAU 03/2024, publicada nesta quarta (11), que a comunidade da universidade atualize a dose da vacina contra Covid, utilize máscaras em caso de sintomas respiratórios da doença, reduza o tempo ao ar livre e a intensidade das atividades físicas.

A portaria recomenda essas ações devido ao aumento de casos de Covid em todo os estado de São Paulo e ao aumento da poluição ambiental pelas queimadas. Em casos de exposição continuada à poluição, é aconselhado "máscara de qualidade (N95 e outras)".

A baixa umidade do ar pode provocar uma série de desconfortos à saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. As complicações mais comuns incluem problemas alérgicos, respiratórios, ressecamento da pele e das mucosas, sangramento pelo nariz e irritação dos olhos.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) alerta que índices de umidade relativa do ar abaixo de 60% não são ideais para a saúde humana. Quando a umidade está entre 21% e 30%, o estado é de atenção. Ao cair para níveis entre 20% e 12%, o estado é considerado de alerta.

Índices abaixo de 12% são classificados como de emergência. Nessas condições, a atenção deve ser redobrada, pois a exposição prolongada ao ar seco pode agravar doenças respiratórias.

A umidade do ar não é o único fator de risco para a saúde, segundo Ciro Kirchenchtejn, pneumologista da SBPT (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia). "Estamos vivendo um momento de seca e de queimada. Além do calor e do ressecamento, temos a presença de poluentes no ar. Eles são altamente lesivos", explica.

A Superintendência de Saúde da USP também recomenda anotar o abono de falta por doença, em decorrência de Covid, e, na ocorrência de surtos da doença, afastar somente "funcionários e alunos pelo período designado pelo médico, sem suspensão de atividades didáticas ou administrativas".

Nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de São Paulo, a vacinação contra Covid é prevista para: crianças de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias, pessoas de 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência.

