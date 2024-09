Estudante que ligou para o namorado e pediu socorro é achada morta em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estudante Ianca Victoria de Oliveira Silva, 19, foi encontrada morta na quinta-feira (12) em Registro (SP), cidade localizada a cerca de 200 km da capital paulista.

Vítima havia desaparecido na quarta-feira (11) após pedir ajuda ao namorado. Ludmila Rodrigues do Amaral, amiga de Ianca, contou que a vítima telefonou para ele, por volta das 22h05, após sair da faculdade. Ianca foi vista pela última vez por amigos no Centro Universitário do Vale do Ribeira, onde era aluna do curso de farmácia.

Ludmila e Ianca tinham marcado de se encontrar após as aulas. No entanto, a vítima parou de responder às mensagens. Após ligar mais de oito vezes para a amiga, Ludmila desconfiou que algo poderia ter acontecido. "Ela não ficaria tanto tempo sem atender", declarou em entrevista ao Balanço Geral.

A amiga explicou que procurou o namorado de Ianca e ele relatou como teria sido a ligação com o pedido de socorro. "Foi uma ligação de 19 segundos, na qual ela diz 'sai, sai daqui'. Ela sai correndo e dá para ouvir barulho dos passos", segundo detalhou o rapaz.

Ainda na noite de quarta-feira (11), a amiga, o namorado e outros amigos procuraram por Ianca nas proximidades da faculdade. "Ficamos procurando das 23h até às 2h e nada. Fiz um cartaz [com informações] que viralizou", detalhou Ludmila.

O corpo dela foi encontrado na quinta-feira (12) pela polícia, na rua Oscár Yoshiaki Margario, no bairro Jardim das Bromélias. O local, uma área de mata, fica a cerca de 1,5 km da faculdade. Policiais militares foram acionados e preservaram o local.

Foi requisitada perícia, que confirmou a identidade da vítima como de uma mulher que estava desaparecida. Foram apreendidos objetos pessoais da vítima no local.

Nenhum suspeito foi identificado ou preso até esta sexta-feira (13). A causa da morte não foi divulgada pela polícia. O caso foi registrado no 1º DP de Registro, e a Polícia Civil segue investigando para esclarecer os fatos.

Rosa de Oliveira Azevedo, mãe da estudante, falou que a jovem era "muito responsável". "Tratava bem todo mundo", afirmou ao Balanço Geral. Ela detalhou ainda que a filha trabalhava durante o dia em uma loja de roupa em um shopping e estudava no turno da noite.

A faculdade publicou uma nota de pesar e lamentou a morte da aluna. "Nossos corações estão em luto pela perda irreparável de nossa querida aluna do curso de farmácia. Que a paz a envolva, e a sua memória seja eternamente lembrada", diz comunicado da instituição.