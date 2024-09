Homem morre atingido por galho de árvore ao tentar apagar incêndio em mata em SP, diz PM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga a morte de um homem encontrado em uma área de mata no bairro Cecap, em Limeira, no interior de São Paulo, no início da tarde deste sábado (14).

Policiais militares que estiveram no local ouviram de vizinhos. O homem entrou no matagal por volta do meio-dia na intenção de apagar focos de incêndio. Ele teria sido atingido na cabeça por um galho que caiu de uma árvore.

Um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte no local.

A mesma mata já havia sido atingida por um incêndio anteriormente, segundo os moradores relataram aos PMs. Uma das hipóteses é que o fogo tenha fragilizado a árvore em questão.

O tempo seco e calor auxiliam a propagação de focos de incêndio por todo estado.

Pouco antes das 17h30 deste sábado, a Defesa Civil disse atuar em parceria com o Corpo de Bombeiros em 12 municípios com incêndios florestais. Ao todo, 17 aeronaves estão em operação.

Na capital havia um foco de incêndio ativo no parque do Carmo, na zona leste. Na Grande São Paulo, a equipe atuava em Franco da Rocha.

No estado de São Paulo, os prejuízos da agropecuária com os incêndios se aproximavam de R$ 2 bilhões, conforme balanço atualizado na quinta (12) pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Há impactos nas atividades de gado de corte, leite, cana-de-açúcar, frutas, mel e derivados, celulose e extração de látex. O governo estadual disse que viabilizou R$ 110 milhões para ações voltadas a produtores afetados.