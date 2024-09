Fim de semana terá calor e chuva isolada em São Paulo

(FOLHAPRESS) - Após alguns dias mais frescos na região metropolitana de São Paulo, por causa de uma frente fria que já se deslocou para o oceano Atlântico, o Sol volta a predominar e favorece a elevação das temperaturas nos próximos dias. Mas com previsão de chuvas isoladas.

Esta sexta-feira (20), de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, deve amanhecer já com sol e temperaturas em rápida elevação no decorrer do dia. As mínimas devem oscilar em torno dos 16°C, enquanto as máximas podem chegar aos 33°C, com índices de umidade do ar atingindo valores próximos aos 30%.

Neste dia, a temperatura pode ficar 7,8°C acima da média máxima histórica dos registros do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para o mês de setembro, que é de 25,2°C.

A aproximação de uma nova frente fria, no entanto, aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas isoladas no período da noite.

No sábado (21), a frente fria se propaga pelo litoral paulista e deixa o tempo instável durante a madrugada, com muita nebulosidade e chuvas isoladas, que devem se alternar com períodos de melhoria ao longo do dia. Dessa forma, o Sol aparece entre nuvens e os termômetros devem variar entre mínimas de 17°C e máximas de 25°C. Assim como no dia anterior, no final da tarde retornam as condições para chuvas na forma de pancadas rápidas e isoladas, de fraca a moderada intensidade.

Já o domingo (22) deve ter um cenário atmosférico semelhante à sexta-feira, com o sol aparecendo logo cedo em meio a algumas nuvens e promovendo a elevação da temperatura. A mínima prevista é de 16°C e a máxima, pode ch egar aos 32°C. Não deve chover.

INTERIOR DO ESTADO SE MANTÉM QUENTE E SECO

Se na Grande São Paulo a previsão indica chuvas passageiras até sábado, no interior do estado, que ainda sofre com os focos de queimadas, a situação não deve mudar muito. Assim, os próximos dias serão muito quentes e secos.

Na região de Ribeirão Preto, por exemplo, a 315 km da capital, as temperaturas mínimas vão variar entre 23°C e 24°C entre sexta e domingo, com máximas na casa dos 37°C/38°C. As taxas mínimas de umidade relativa do ar ficarão por volta dos 20%.

Já em Araçatuba, a 531 km de São Paulo, as mínimas serão de 23°C nos três, enquanto as máximas ficarão nos 39°C na sexta e no domingo, e de 36°C no sábado.

Devido à frente fria, o litoral paulista vai ficar mais fresco que o restante do estado no fim de semana. Nesta sexta, a Baixada Santista terá muitas nuvens durante todo o dia, com a temperatura variando entre 18°C e 25°C. Não há previsão de chuva.

No sábado, porém, a expectativa é de garoa o dia todo, com temperaturas entre 20°C e 23°C. O domingo melhora ligeiramente, com o sol aparecendo mais entre as nuvens e sem chuva, mas a temperatura se mantém amena, entre 19°C e 24°C.

O litoral norte terá o clima parecido com a Baixada, com garoa apenas no sábado e temperatura máxima entre 22°C e 24°C.

