Dois brigadistas morrem durante combate a incêndio no Piauí

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois brigadistas morreram enquanto combatiam um incêndio de grandes proporções na localidade de Santa Maria, na zona rural do município de Uruçuí, no sul do Piauí, nesta segunda-feira (23).

As vítimas foram identificadas pela prefeitura como Edinelson Maciel, 30, e José Almir Portugal, 51, que faziam parte da brigada municipal de combate a incêndios. O fogo foi controlado, e ainda não há confirmação sobre as causas.

Segundo familiares, José Almir, também trabalhava como mototaxista. Ele morreu no local. Após buscas, o brigadista foi encontrado com queimaduras em quase todo o corpo.

Já Edinelson Maciel, que também trabalhava em uma fábrica de refrigeração, chegou a ser socorrido e levado ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta terça-feira (24).

De acordo com a brigada de Uruçuí, José Almir chefiava a equipe de cinco brigadistas que tentava controlar o incêndio no local. Ele e Edinelson se afastaram poucos metros do restante da equipe e acabaram sendo cercados pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para auxiliar no combate aos incêndios na região, mas o órgão afirmou não ter sido chamado para a ocorrência que vitimou os brigadistas.

A Polícia Militar disse que a corporação também foi informada sobre um incêndio de grandes proporções próximo a uma fazenda na região. Quando chegaram ao local, os policiais militares se depararam com um grupo de brigadistas tentando combater as chamas.

Segundo a Polícia Civil, uma perícia foi feita no local. "Ainda não é possível apontar as causas do incêndio e as investigações seguem em andamento com a coleta de mais elementos", informou a corporação.

O prefeito de Uruçuí, Wagner Pires Coelho, divulgou duas notas lamentando o falecimento dos trabalhadores.