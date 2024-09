Rock in Rio 2024 teve 38 prisões e 750 celulares localizados, segundo a polícia

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) divulgou os números finais de prisões, ocorrências e apreensões no Rock in Rio 2024. Ao longo dos dois fins de semana do festival, 889 ocorrências foram registradas, 38 prisões e 750 celulares recuperados.

Segundo os dados da Polícia, das detenções, 19 envolveram a comercialização de produtos falsificados com a marca do evento e receptação de celulares subtraídos. Também foram apreendidos cerca de 15 mil itens falsificados como bonés, camisetas e porta-copos.

Já com relação as 889 ocorrências, 780 foram registradas na área interna do Rock in Rio, onde havia também segurança privada atuando, com a maioria das denúncias envolvendo roubo de celular. No último dia do evento, um grupo de pessoas tentou invadir o local. De acordo com os organizadores, uma "turma de adolescentes" forçou uma das grades de acesso, na avenida Embaixador Abelardo Bueno, para entrar na Cidade do Rock.

Ao longo dos sete dias de evento, mais de 700 mil pessoas passaram pela Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e a Polícia Civil mobilizou 1.675 agentes. Foram instalados sete pontos de atendimento, equipados com tablets para facilitar o registro de ocorrências on-line, além de uma base da 16ª DP (Barra da Tijuca).