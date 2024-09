Parque da Chapada dos Veadeiros é fechado após incêndio

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, foi fechado nesta quinta-feira (26) por causa de um novo incêndio florestal. O fogo teve início na quarta (25) dentro do parque, próximo à Vila de São Jorge. A informação é da Agência Brasil.

Visitantes, incluindo os que estavam na área de acampamento das Sete Quedas, foram retirados pela equipe da concessionária Parquetur.

Mais de 60 brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e voluntários trabalharam no combate às chamas que foram controladas por volta da meia-noite.

Os trabalhos de rescaldo e monitoramento na região continuam nesta quinta. De acordo com o ICMBio, ainda não há data para reabertura do parque.

No início do mês, um incêndio já havia destruído 10 mil hectares do parque. Na ocasião, o parque ficou mais de quatro dia em chamas.

Parque é patrimônio da humanidade

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está localizado no nordeste do estado de Goiás, entre os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e São João d'Aliança.

Criado em 1961, o local protege uma área aproximada de 240.611 hectares de cerrado. No local, há espécies únicas de vegetais, nascentes e cursos d'água, rochas pré-históricas.

Desde 2001, o local foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).