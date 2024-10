Queda de helicóptero dos Bombeiros mata seis em Minas Gerais

NICOLA PAMPLONA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Seis pessoas morreram na queda de um helicóptero do Corpo de Bombeiros em Ouro Preto (MG). A aeronave fazia atendimento a outro acidente aéreo na região, a queda de um avião monomotor, que deixou um morto.

O Corpo de Bombeiros diz que perdeu o contato com o helicóptero Arcanjo 4 no fim da tarde de sexta-feira (11). As buscas começaram imediatamente, com o apoio de 84 profissionais, cães de busca e outras aeronaves.

Após 12 horas, o helicóptero foi encontrado em uma serra íngreme na região de Ouro Preto. Os quatro tripulantes -seis bombeiros militares, um médico e um enfermeiro- "foram encontrados sem vida junto aos destroços da aeronave", disse a corporação.

"Lamento profundamente a trágica perda dos quatro militares do Corpo de Bombeiros e de dois socorristas, vítimas de um acidente enquanto cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto", escreveu em rede social o governador Romeu Zema.

O monomotor que era usado para pulverização agrícola e combate a incêndios havia caído no mesmo dia no distrito de São Bartolomeu, a cerca de 20 quilômetros do centro de Ouro Preto. A aeronave pegou fogo após a queda. O piloto morreu.