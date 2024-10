Criança de 4 anos que estava em sítio vizinho a clube de tiro é baleada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de 4 anos foi atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo em Herval d'Oeste (SC) no último domingo (13).

A criança estava brincando em um sítio localizado na Linha Canhada Funda. O local fica próximo a um clube de tiro.

Em depoimento à polícia, o pai da vítima contou que ele teria ouvido disparos vindos do clube de tiro. Logo em seguida, a criança começou a chorar, relatando dores de cabeça.

Ao examinar o menino, o homem encontrou um ferimento na sua cabeça. A lesão foi superficial, com cerca de 0,5 cm. A criança foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Um projétil de arma de fogo foi encontrado no local. O pai relatou aos policiais que já havia expressado preocupação com a segurança ao proprietário do clube de tiro, mas não obteve resultado.

A Polícia Civil está investigando o caso e solicitou uma perícia para determinar a trajetória do projétil e identificar de onde partiu o disparo. Os policiais já ouviram o pai da vítima e procuram por novas testemunhas. A Polícia Federal e o Comando do Exército, responsáveis pela fiscalização e controle de clubes de tiro e armas de fogo, também serão acionados.