Adolescente mata três estudantes a tiros em escola no interior da Bahia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente matou três estudantes em uma escola em Heliópolis, no interior a Bahia, na tarde desta sexta-feira (18), informou a Secretaria da Segurança Pública do estado.

O adolescente de 14 anos entrou no colégio com um revólver calibre 38 e atirou contra colegas. As informações iniciais foram divulgadas pela SSP-BA (Secretaria da Segurança Pública da Bahia).

O caso aconteceu na escola Municipal Dom Pedro I, que fica no povoado de Serra dos Correias. O socorro foi encaminhado à unidade de ensino, com ambulâncias do Samu. Mas ao chegarem, as vítimas já estavam mortas.

As vítimas tinham 14 e 15 anos, informou a SSP-BA. Após o ataque, o adolescente atirou contra o próprio corpo e também morreu.

A Polícia Militar, Civil e Técnica apuram a dinâmica do crime. Ainda não se tem conhecimento sobre motivações do crime.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, lamentou o ataque. Em suas redes sociais, ele relatou que está prestando apoio ao município. O ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa, também foi ao X prestar solidariedade às vítimas: "É devastador pensar nas vidas inocentes que foram interrompidas de forma tão trágica", declarou.

O prefeito de Heliópolis, Mendonça, publicou nota de pesar nas redes sociais: "Este é um momento de dor imensurável, não apenas para as famílias e amigos que enfrentam essa perda devastadora, mas para toda a nossa comunidade, que sente o impacto profundo deste acontecimento sem precedentes".