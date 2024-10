Técnico de enfermagem gravou estupros a pacientes inconscientes no PR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu preventivamente nesta terça-feira (29) em Curitiba, capital paranaense, um técnico de enfermagem investigado por abusar sexualmente de ao menos quatro pacientes.

Técnico de enfermagem de 25 anos gravava os abusos sexuais. O caso começou a ser investigado após uma pessoa com a qual ele mantinha relacionamento encontrar os vídeos dos abusos no celular do autor do crime. As vítimas dos abusos eram do sexo masculino. O nome do investigado não foi revelado pela Polícia Civil do Paraná.

Gravações foram feitas em duas unidades de saúde onde o autor do crime trabalhava, segundo a Polícia Civil. O celular que registrou os episódios de estupro foi apreendido e será submetido a uma perícia.

Na casa dele, policiais apreenderam medicamentos subtraído dos hospitais, como morfina, fentanil e quentamina. O técnico de enfermagem responderá por estupro de vulnerável, furto qualificado e crime de perigo de contágio de moléstia grave, já que sabia que havia contraído o vírus HIV desde 2019. A reportagem pediu posicionamento ao Conselho Federal de Enfermagem, mas ainda não obteve resposta.

"Com base nesses arquivos [com gravações dos abusos contra os pacientes], fizemos um levantamento que possibilitou identificar o suspeito", afirmou Tiago Dantas, delegado da Polícia Civil do Paraná.