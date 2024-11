Polícia investiga agente por vídeo de mulher dançando Madonna em delegacia

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Corregedoria-Geral de Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um procedimento disciplinar contra um agente depois que o vídeo de uma mulher dançando Madonna em uma delegacia do estado passou a circular nas redes sociais.

A mulher aparece performando a música "Material Girl", da Madonna. Ela dança interagindo com uma cadeira e faz movimentos de striptease com uma jaqueta. A dança termina no chão. É possível identificar que o vídeo foi gravado no interior de uma delegacia.

Agente envolvido foi identificado. Um agente envolvido foi identificado e a conduta está sendo apurada, afirma a Polícia Civil. No final do vídeo, uma voz diz "tirou onda".

Polícia não informou em qual delegacia o vídeo foi gravado. Também não informou a identidade das pessoas envolvidas.

Mulher performa 'Material Girl', de Madonna, dentro de uma delegacia no Rio de Janeiro.pic.twitter.com/b8FFTvKA58 — PAN (@forumpandlr) November 2, 2024 ">