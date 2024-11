Deputado aciona MP contra PM por mortes em Santos

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) entrou com representação no Ministério Público Estadual contra o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, e o comandante da Polícia Militar, Cássio Araújo de Freitas, em razão da ação policial que resultou nas mortes de Ryan Santos, 4, e Gregory Vasconcelos, 17, em Santos (SP), na última terça-feira (5).

"As mortes de Gregory Ribeiro Vasconcelos e Ryan da Silva Andrade Santos durante uma operação da Polícia Militar do Estado de São Paulo não podem ser tratadas como um 'resultado aceitável' de uma atuação violenta e desmedida das forças policiais, que tem sido cada vez mais recorrente em operações em bairros pobres e nas periferias do estado, com resultado morte cada vez mais comum", diz a representação.

O documento também menciona o fato de que os policiais militares que participaram da ação não usavam câmeras corporais nas fardas.

Para o deputado, o caso "não é um incidente isolado, mas sim consequência de um modo de atuação pautado pelo conflito e uso da força desmedida, que promove mortes e a violação de direitos fundamentais, sobretudo nas periferias do estado".

A representação acrescenta que a PM dificultou a realização de um cortejo fúnebre de familiares de Ryan, e por isso também cita um policial identificado como Sargento Ailton, responsável pela atitude.