Avião de carga pega fogo no ar e faz pouso de emergência em Guarulhos

WANDERLEY PREITE SOBRINHO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião de carga pegou fogo durante o voo e precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, na madrugada deste sábado (9). Ninguém ficou ferido.

O Boing 737-4Q8 (SF) cargueiro da empresa Total Cargo voava a 36 mil pés de altura (cerca de 11 km) quando o fogo começou. Segundo o Corpo de Bombeiros, o comandante da aeronave pediu para pousar emergencialmente em Guarulhos, já que se tratava do aeroporto mais próximo.

Por volta das 2h deste sábado o avião aterrissou. Três veículos da brigada de incêndio do aeroporto e mais cinco do Corpo de Bombeiros combateram as chamas até o início da manhã.

Ainda segundo os bombeiros, o avião sofreu perda total. As chamas atingiram a fuselagem, que é a estrutura principal de um avião, que abriga passageiros, tripulação, carga e equipamentos.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) também confirmou o incidente. O órgão vinculado à Aeronáutica cuidou da preservação da cena para "verificação inicial de danos causados à aeronave" e o levantamento "de outras informações necessárias à investigação".

"A conclusão da investigação terá o menor prazo possível, dependendo da complexidade da ocorrência e da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", afirma o Cenipa, em nota

A origem e o destino do avião ainda não foram divulgados. O número de tripulantes na aeronave também não foi informado.