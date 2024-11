PM de folga reage a assalto e atinge criminoso em Santo André

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um casal de policiais militares à paisana foi atacado por criminosos na noite deste domingo (10), em Santo André, no ABC. O PM reagiu à tentativa de assalto e atingiu um dos assaltantes. O suspeito foi socorrido e está internado. O casal de PMs não ficou ferido.

A tentativa de roubo ocorreu na rua Rio Preto, na Vila Valparaíso, por volta das 22h50. O PM estava ao volante de um Chevrolet Tracker, estacionado na via. A mulher, dele, também militar estava no banco do passageiro. Outras duas pessoas estavam no banco traseiro do carro.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram quando os dois criminosos em uma moto entram na rua e param em frente ao veículo. O policial estava atento à movimentação. O garupa desce e vai em direção à porta do motorista do carro, já com a uma arma em punho.

É possível ver o PM pegar sua pistola e disparar de dentro do carro, antes de abrir a porta. O suspeito que pilotava a moto foge do local, enquanto o outro corre pela rua. O militar sai do carro e continua atirando.

O casal de policiais e os passageiros do carro não ficaram feridos.

De acordo com o boletim de ocorrência, eles acionaram a Polícia Militar, que fez diligências e encontrou a moto usada no crime nas imediações. Ela tinha sinais de adulteração. O suspeito que abordou o PM foi localizado no Hospital Heliópolis, onde procurou socorro depois de ser atingido por alguns dos disparos. Ele foi reconhecido pelas vítimas. O suspeito será preso quando receber alta hospitalar, segundo o registro policial.

O homem que conduzia a moto já foi identificado, mas segue foragido.