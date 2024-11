Polícia Rodoviária Federal prende no RS casal com R$ 1 milhão roubado do Banco do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta segunda-feira (18) um casal que estava fugindo para o Uruguai com R$ 1 milhão. O valor teria sido furtado do Banco do Brasil.

Segundo a polícia, o casal é do Espírito Santo e transportava o dinheiro em um Jeep Renegade. O homem, também de acordo com a PRF, é funcionário do banco e furtou o dinheiro da agência em que trabalha.

O veículo foi interceptado na rodovia BR-158, em Santa Maria (RS) após os policiais serem informados da fuga com o dinheiro.

Dezenas de maços de reais, dólares e euros foram encontrados escondidos em malas e junto ao estepe. Alguns maços ainda estavam lacrados em sacos da Casa da Moeda.

O homem, de 43 anos, e a mulher, de 29, foram presos. As cédulas foram apreendidas e serão devolvidas ao banco.

