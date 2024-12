Fotógrafo mineiro desaparece em Paris às vésperas de retorno ao Brasil

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Familiares e autoridades brasileiras e francesas procuram por Flávio de Castro Sousa, 36, fotógrafo mineiro que está desaparecido em Paris.

O rapaz, que trabalha com fotografia de eventos e produtos, viajou à capital francesa a trabalho no dia 1º de novembro, com previsão de retorno para a última terça-feira (26), quando desapareceu. Policiais parisienses avisaram ao consulado brasileiro que o celular e o passaporte do fotógrafo foram encontrados em uma rua da cidade, na região do Parc des Princes -estádio do Paris Saint-Germain.

Segundo a companhia aérea, Sousa chegou a fazer check-in para o voo que o traria de volta ao Brasil. Ele foi visto pela última vez na Rue des Reculettes, próximo ao local onde estava hospedado.

Na quarta-feira (27), familiares ligaram no celular de Flávio e o aparelho foi atendido por um homem que não falava português. Em seguida, um brasileiro, que se identificou como Denis, assumiu a ligação e informou ter encontrado o dispositivo em um vaso de plantas na calçada.

Em nota, o Itamaraty disse que já "tem conhecimento do caso e está em contato com as autoridades locais". Disse ainda que "presta assistência consultar aos familiares conforme os acordos dos quais o Brasil é signatário com a França."

Autoridades francesas ainda não se manifestaram sobre o desaparecimento do brasileiro.

Sousa é natural de Campo Belo (a 217 km de Belo Horizonte), mas reside na capital mineira.

Dias antes de desaparecer, o fotógrafo fez publicações em populares pontos de Paris, como o museu do Louvre. Segundo familiares, um homem francês fez contato no dia 27 e informou que o brasileiro havia se acidentado e levado a um hospital. A alta médica, segundo o informante, ocorreu poucas horas depois.

Ainda de acordo com a família, a Embaixada Brasileira em Paris solicitou à Interpol um alerta para encontrar Flávio. Autoridades francesas podem abrir um inquérito pelo desaparecimento.

"O objetivo é fazer com que a polícia abra, agora, um inquérito, com base nas provas que temos, o celular, as malas, objetos que podem ajudar na investigação", destacou Rafael Basso, amigo de Sousa que vive na França.

Informações acerca do paradeiro do fotógrafo podem ser encaminhadas ao 0800-2828-197, da divisão de desaparecimentos da Polícia Civil de Minas Gerais.

