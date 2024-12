Ipsos: 7 em cada 10 brasileiros acreditam que 2025 será um ano melhor

A Ipsos, empresa especialista em pesquisa de mercado e opinião pública, revelou dados sobre a expectativa e percepção global para o ano de 2025. Segundo o levantamento, o ano de 2024 foi desafiador para muitos brasileiros. 65% da população brasileira avaliou o período de 2024 como ruim para o país e 53% como um ano ruim para si e suas famílias. Em ambas as perguntas, a percepção brasileira está alinha às médias globais —, 65% e 51%, respectivamente.

Apesar da visão mais crítica da maioria dos brasileiros ao ano que está acabando, a população demonstra esperança em relação ao futuro, destacando-se no otimismo em diversas áreas para 2025.

A pesquisa ainda mostra que a polarização deve continuar sendo uma pauta recorrente. 62% dos brasileiros não acreditam que as pessoas serão mais tolerantes com visões diferentes.

Expectativa positiva sobre o futuro

O levantamento revela que 79% dos brasileiros acreditam que 2025 será um ano mais promissor que o atual, um índice que supera a média global de 71% e demonstra confiança em um cenário mais positivo.

Além disso, 60% dos brasileiros concordam com a afirmação de que “a economia global será mais forte em 2025 do que em 2024”, um percentual também superior à média global, sendo de 51%.

Outro dado relevante é que 82% dos brasileiros pretendem estabelecer resoluções pessoais para o próximo ano, uma taxa que também supera a média global, com 75%. Esse comportamento reforça a disposição da população em buscar mudanças e melhorias em suas vidas, mesmo diante de um cenário ainda incerto.

Confiança na economia e consumo

A alta de preços, inflação e taxas de juros são pontos bastante na percepção dos entrevistados. 73% dos brasileiros acreditam que, de modo geral, os preços de produtos e serviços vão aumentar muito mais do que a renda das pessoas. 72% acreditam que num 2025 com taxas de juros maiores que o ano atual, e 67% creem que inflação será mais alta no próximo ano, o que sinaliza uma percepção de desafios persistentes no controle do custo de vida.

Saúde e bem-estar em destaque

A pesquisa revelou otimismo significativo com relação à saúde. Enquanto 81% dos brasileiros acreditam que sua saúde física será melhor em 2025, 79% compartilham a mesma perspectiva para a saúde mental. Esse pensamento positivo pode estar ligado a iniciativas voltadas para hábitos mais saudáveis e ao acesso crescente a serviços de saúde, embora questões como desigualdade no atendimento e aumento de doenças crônicas ainda sejam desafios importantes.

Perspectivas para o meio ambiente e tecnologia



Embora os brasileiros se mostrem otimistas em várias frentes, preocupações sobre mudanças climáticas e o impacto da tecnologia permanecem relevantes.



80% das pessoas no Brasil acreditam que a temperatura continuará a subir, perspectiva igual à média global. Já 74% acreditam que viveremos situações climáticas extremas no ano de 2025 e 57% dizem que algumas partes do país se tonarão inabitáveis por conta de eventos climáticos.



Com relação aos avanços tecnológicos, 68% das pessoas no Brasil responderam que a inteligência artificial poderá gerar perda de empregos no país. Por outro lado, 46% dizem que a IA ajudará a criar novas profissões que ainda não existem, tendo também um aspecto positivo na percepção das pessoas, evidenciando o equilíbrio delicado entre progresso e desafios sociais.

A pesquisa foi conduzida entre 25 de outubro e 8 de novembro de 2024 com a participação de 23.721 adultos entre 18 e 74 anos de 33 países. Para países como Brasil, Austrália, Canadá, França, Alemanha e outros, cerca de 1000 pessoas foram entrevistadas. A margem de erro é de 3,5 p.p.