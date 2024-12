Cabo de energia cai em motocicleta, pega fogo e deixa mulher ferida no CE

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher ficou gravemente ferida após um cabo de rede elétrica cair sobre sua motocicleta, na noite da quinta-feira (12), em Mauriti, no interior do Ceará.

Fio de alta tensão despencou sobre a motocicleta e deu início a um princípio de incêndio. O fogo atingiu a mulher, que estava montada no veículo, e também uma outra motocicleta que estava próxima ao local do acidente. As informações são da Polícia Militar do Ceará, que foi acionada.

Vítima é uma jovem de 22 anos, identificada como Ana Jacó Alves. A mulher foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital de Mauriti, onde foi internada em estado grave. O UOL entrou em contato com a Secretária de Saúde do Ceará para pedir maiores informações e aguarda retorno.

A Enel, empresa responsável pela distribuição de energia em Mauriti, disse que acionou perícia especializada para averiguar o ocorrido. A concessionária também informou que tem prestado "todo o suporte necessário à vítima".

O UOL procurou a Polícia Civil do Ceará para questionar se foi instaurado algum inquérito e aguarda retorno.

