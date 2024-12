Censo conta 8.568 localidades indígenas no Brasil; 60,2% ficam no Norte

(FOLHAPRESS) - O Censo Demográfico contabilizou 8.568 localidades indígenas no Brasil em 2022, de acordo com novos dados divulgados nesta quinta-feira (19) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A definição abrange os aglomerados permanentes de 15 ou mais indígenas em áreas rurais ou urbanas, dentro ou fora dos territórios oficialmente delimitados.

As localidades podem ser desde aldeias em regiões de floresta até endereços dentro de uma cidade. O IBGE disse não ter um dado comparável no recenseamento anterior, de 2010.

Segundo a pesquisa de 2022, mais da metade das localidades fica no Norte, que também tem a maior população indígena do Brasil.

São 5.158 aglomerados do tipo na região, o equivalente a 60,2% do total no país -ou 6 em cada 10.

O Nordeste, com 1.764 (20,6%), e o Centro-Oeste, com 1.102 (12,9%), vieram na sequência. Os menores números de aglomerados foram registrados no Sudeste (236, ou 2,8%) e no Sul (308, ou 3,6%).

As localidades indígenas estão espalhadas pelas 27 unidades da Federação, diz o IBGE.

O Amazonas tem a maior quantidade: 2.571. Isso equivale a 30% do total no Brasil -ou 3 em cada 10.

Mato Grosso (924) e Pará (869) aparecem depois. Respondem por 10,8% e 10,1% do total no país, respectivamente.

Sergipe, por outro lado, tem o menor número de localidades indígenas. O IBGE contabilizou duas no estado em 2022.

Distrito Federal (seis) e Goiás (nove) foram as outras duas unidades da Federação com menos de dez aglomerados cada. São Paulo registrou 87.

Ainda de acordo com o IBGE, 71,55% das localidades indígenas do país ficavam dentro de terras declaradas, homologadas, regularizadas ou encaminhadas como reservas no período de referência da pesquisa. O percentual corresponde a 6.130 aglomerados.

A fatia restante das localidades, calculada em 28,45%, encontrava-se fora das áreas. A proporção equivale a 2.438 aglomerados.

Dados do Censo divulgados anteriormente pelo IBGE indicaram que o Brasil tinha quase 1,7 milhão de pessoas indígenas em 2022. O contingente se assemelha ao da população inteira recenseada em Curitiba (1,8 milhão).

Os números publicados nesta quinta não detalham quantas pessoas viviam apenas nas localidades.

Leia Também: PF faz buscas contra assessores dos deputados bolsonaristas Jordy e Sóstenes