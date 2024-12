Corpos de vítimas de acidente na BR-116 estão no IML de Belo Horizonte

HERCULANO BARRETO FILHO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os corpos das vítimas do acidente na madrugada deste sábado (21) na BR-116 em Teófilo Otoni (MG) já estão no IML de Belo Horizonte, capital mineira.

A empresa de ônibus Emtram divulgou uma lista com 39 mortos e 6 sobreviventes. Por enquanto, a Polícia Civil confirmou 38 mortes.

IML está fazendo a contabilização e o registro dos corpos. Há parentes das vítimas no local. Algumas famílias ainda estão em deslocamento para a capital mineira, enquanto outras permanecem em Teófilo Otoni, segundo a empresa de ônibus Emtram, que divulgou hoje a lista dos passageiros mortos e sobreviventes.

Legistas no IML estão fazendo a identificação das vítimas. A identificação dos corpos será feita com base em análise de DNA, arcada dentária e impressões digitais. Ainda não há previsão para a conclusão do trabalho.

Após o acidente, corpos foram retirados do local da colisão e levados a um posto médico em Teófilo Otoni. No fim da tarde deste sábado, foram levados em um caminhão frigorífico para o IML de Belo Horizonte.