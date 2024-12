Tanques de caminhões que caíram em rio após queda de ponte estão intactos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os tanques dos três caminhões que caíram no rio Tocantins, após a queda de uma ponte que liga os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), estão intactos e o risco de vazamento e contaminação ambiental é "mínimo". Os veículos transportavam 76 toneladas de ácido sulfúrico e 22 mil litros de defensivos agrícolas.

Situação está estável e medições da água mostram dados "controlados". Também é realizado o monitoramento do pH da água, principal medição que servirá como alerta de um possível vazamento das substâncias. A informação foi repassada nesta quinta-feira (26) por Caco Graça, supervisor de Emergência Ambiental da Sema (Secretaria de Estado do Meio Ambiente) do Maranhão, à TV Mirante -afiliada da TV Globo.

Retirada do material químico será realizada apenas após encerramento das buscas pelas vítimas. Graça apontou que possivelmente as substâncias serão retiradas do rio e, depois, os caminhões. "É um processo complexo, que requer equipe técnica, que já está no local", disse. Os Corpos de Bombeiros do Maranhão e do Tocantins informaram na quarta-feira (25) que seis corpos foram resgatados. Ainda há 11 desaparecidos.

"O pior cenário seria se a carga tivesse sido expelida durante a queda. Isso não aconteceu, os tanques estão intactos, a partir da visão do sonar da Marinha e, também, das equipes técnicas, que identificaram isso", disse Caco Graça.

Supervisor explicou que uma quantidade "muito pequena" das substâncias pode ter contato com a água durante o processo de retirada do rio. Todavia, continuou, o risco de contaminação e impacto ambiental é pequeno. " Mas, como já foi trazida a informação pela Agência Nacional de Águas, se toda a carga que está ali tivesse vazada no rio, ainda assim ela não daria prejuízo à vida humana em funç ão da diluição. Lógico que no perímetro, você ia ter uma contaminação. E essa alteração de pH e outros tipos de ações iam provocar a mortandade da biota local."

Recomendação é que população não tenha contato com embalagens encontradas ao longo do rio. A indicação é que as empresas que estão no local sejam acionadas para a retirada do material, com uma equipe técnica, sem risco de contaminação. Também é recomendado que populares não se aproximem do local da queda, mesmo com o uso de embarcações.