Três pessoas morrem em deslizamento de terra em Taubaté

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram e uma ficou ferida em um deslizamento de terra na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba paulista. Na tarde da última sexta-feira (27), um barranco caiu sobre a residência em que as vítimas estavam, no bairro Barreiro.

Um homem de 42 anos, que ficou ferido, já havia sido resgatado ainda na sexta. Ele recebeu atendimento médico e, segundo a Defesa Civil, passa bem. Ele informou que no momento do deslizamento estava com mais três pessoas na residência (uma do sexo feminino e duas do sexo masculino).

As buscas pelas outras vítimas duraram mais de sete horas e se estenderam até a madrugada deste sábado (28). Nove viaturas do Corpo de Bombeiros, cinco da Polícia Militar, duas da Defesa Civil e duas do SAMU atenderam o ocorrido. Até a noite de sexta, choveu 64 mm em Taubaté.

Segundo os bombeiros, as vítimas foram atingidas por um muro que caiu e por parte de um rancho.

Os corpos foram levados ao IML (Instituto Médico Legal) e o local do deslizamento deve passar por perícia da Defesa Civil para avaliar o risco de novas ocorrências.

As chuvas de sexta impactaram também outras regiões do interior paulista. Em Campinas, o rio Atibaia transbordou e deixou 51 famílias desabrigadas, além de causar o bloqueio da rodovia D. Pedro 1º.

Em Bertioga, um deslizamento na rodovia Mogi-Bertioga na madrugada de sexta interditou parcialmente o fluxo do trajeto. Não houve vítimas.

Também houve deslizamentos em Campo Limpo Paulista, Mauá, Vinhedo, Morungaba, Santa Isabel e Francisco Morato, município que teve cinco casas afetadas, mas sem vítimas.

Já em Suzano, cem residências foram afetadas, mas não há registro, segundo a Defesa Civil, de vítimas ou desabrigados e desalojados. O maior acumulado até o momento, segundo o relatório, foi registrado em São Caetano do Sul, com 112 milímetros.

Em todo o estado, às 20h de sexta, havia 14 pessoas desalojadas, 1 ferido e 31,8 mil unidades sem energia em 19 municípios afetados, segundo informações do Gabinete de Emergência do governo estadual.