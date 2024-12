Teto de supermercado desaba com chuva de granizo em Barueri, na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A forte chuva da tarde desta segunda-feira (30), com granizo, provocou o desabamento do teto de um supermercado em Barueri, região metropolitana de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o estabelecimento fica na rua Campos Sales. Duas pessoas precisaram ser socorridas, uma mulher com contusão nas pernas e outra com um machucado nas costas. Ambas estavam conscientes. O acidente ocorreu pouco depois das 15h.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram que o mercado estava cheio de consumidores, que se aglomeraram na frente do estabelecimento. As ruas ficaram tomadas de gelo.

Caiu o teto do Supermercado Barbosa durante temporal e chuva de granizo aqui em Barueri SP. #barueri #chuva pic.twitter.com/LZ0ky6hCLy — Pablo Aguilera (@pabloaguilera) December 30, 2024

Segundo dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Defesa Civil,, as rajadas de vento em Barueri atingiram 65 km/h na tarde desta segunda.

Também chove forte no litoral de São Paulo. A Defesa Civil emitiu alertas de celular para cidades dos litoral sul e norte e da Baixada Santista, por causa do risco de inundação.

Somente em Ubatuba, choveu 94 mm em apenas três horas nesta segunda, de acordo com a Defesa Civil.

Em Praia Grande, 12 pessoas de três famílias foram retiradas de suas casas na rua Lúcia Baraba, Cidade da Criança, por causa de inundação. Os imóveis estão preventivamente interditados.

Ao todo, 76 municípios reportaram ocorrências por causa das chuvas desde o início do mês.

As chuvas provocaram a morte de ao menos 14 pessoas desde o início do mês de dezembro até esta segunda-feira (30) no estado de São Paulo. O número faz parte de um balanço do plano preventivo da Defesa Civil do Estado de São Paulo. De acordo com o documento, do total de mortes, duas foram na capital paulista.

O relatório contabilizou até esta segunda quase mil pessoas que tiveram de deixar suas casas. Do total, 426 eram desabrigados, que precisaram ir para abrigos disponibilizados por prefeituras, e 539 desalojados, que tiveram de deixar suas residências e acabaram indo para as de parentes ou amigos.

Em Capivari, na região metropolitana de Campinas, cerca de 150 estavam em dois abrigos disponibilizados pela prefeitura na manhã desta segunda, depois da cheia do rio Capivari, que transbordou no fim de semana e chegou a atingir 5,17 metros de altura, causando alagamentos no município e na vizinha Monte Mor -no último balanço, às 12h, o nível estava a 3,63 metros.

"Estamos com cerca de 300 pessoas afetadas", afirmou o tenente Maxwel Souza, da Defesa Civil, que esteve na região de Capivari nesta segunda. "Está vindo para cá ajuda do Fundo Social do estado e da Defesa Civil", afirma.

0 oficial apontou que um dos acessos a Monte Mor ainda estava completamente alagado no início da tarde desta segunda. "O cenário positivo é que a chuva deu uma trégua e a condição será bem mais fraca que nos últimos dias. Com isso, a tendência é diminuição no volume das águas no rio Capivari."

Ao todo, a Defesa Civil estadual disse ter distribuído nos últimos dias quase 1.400 itens de ajuda humanitária, como cestas básicas e produtos de higiene e de limpeza, a sete municípios paulistas (Caieiras, Cajamar, Flora Rica, Mauá, Santa Isabel, Suzano, Várzea Paulista).

FIM DE SEMANA

Em São José dos Campos, no Vale do Paraíba paulista, o domingo teve chuva de granizo e deslizamentos, concentrados na zona norte da cidade. A chuva invadiu uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no bairro Alto da Ponte e causou falta de energia em alguns pontos.

Em Campos do Jordão, aconteceram dois deslizamentos, ambos sem vítimas. Em um deles, parte de uma casa ficou exposta com a queda do solo. A Defesa Civil não divulgou os números oficiais do impacto dos temporais nas cidades do entorno.

Em Jundiaí, a queda de um muro fez com que a lama invadisse uma casa na rua José Garcia Céspede. Três pessoas de uma família que morava no imóvel foram levadas para um hotel custeado pela prefeitura.

Quatro casas foram interditadas no domingo (29) por causa de riscos estruturais nos bairros Jardim Carlos Gomes, Jardim Tamoio e Bonfliglioli, de acordo com a Defesa Civil de Jundiaí.

Na Grande São Paulo, a cidade de Cajamar também registrou chuva de granizo, que gerou estragos em diversos bairros da cidade. Não há informação sobre feridos.

Os ventos fortes e a queda de granizo provocaram danos em veículos, destelhamentos de casas e atingiram um shopping da região. Ao menos 80 residências foram danificadas.

No estacionamento do Anhanguera Parque Shopping havia pelo menos cinco carros com vidros quebrados, além de dezenas com a lataria amassada.