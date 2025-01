Adolescente de 14 anos é ferida por bala perdida no Réveillon de Copacabana, no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma jovem de 14 anos foi baleada no braço durante a queima de fogos do Réveillon de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. A suspeita é de bala perdida.

De acordo com o pai da jovem, que é morador de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, mas trabalha em Paris, na França, a adolescente mora com a mãe em São Paulo, mas veio passar a virada no Rio.

Após o ferimento, ela foi atendida por um bombeiro e levada para o Hospital Souza Aguiar. O projétil transfixou o braço direito, mas não houve fratura.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 4ª DP (Presidente Vargas) e será encaminhado para a 12ª DP (Copacabana), que dará continuidade à investigação. "Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", afirmou a corporação.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o Réveillon em Copacabana contou com 3.300 policiais militares, 17 pontos de revista com reconhecimento facial e 19 pontos de bloqueio em vias de acesso. Para aprimorar a segurança na orla, foram instaladas 78 plataformas de observação distribuídas no canteiro central, calçadão, espelho d'água e no entorno dos três palcos.

Uma aeronave do Grupamento Aeromóvel fez sobrevoos nas areias. Cerca de 100 viaturas, incluindo motos e quadriciclos, também foram utilizadas. Já o aparato tecnológico disponibilizado para a festividade contou com dois drones equipados com câmeras de reconhecimento facial, além de dois veículos de apoio com acesso às imagens das câmeras de monitoramento da região e dos drones. Câmeras de reconhecimento facial também foram instaladas em estações do Metrô.

Onze suspeitos -entre eles três adolescentes- foram detidos. Duzentas e trinta e quatro armas brancas foram apreendidas e duas de gel.

Um outro possível caso de bala perdida está sob investigação e ocorreu na zona oeste da cidade. Douglas Paulino de Souza foi encontrado morto na Rua Zélio Valverde, no Recreio, na noite de 31 de dezembro. Segundo a polícia, ele foi encontrado caído com um ferimento na cabeça. Um amigo da vítima relatou ter ouvido um barulho semelhante ao de um disparo antes de encontrar Douglas no chão.