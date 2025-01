Passagem de ônibus no Rio subirá de R$ 4,30 para R$ 4,70

A passagem de ônibus no Rio de Janeiro vai subir de R$ 4,30 para R$ 4,70 a partir do próximo domingo (5). A autorização para o reajuste foi publicada no Diário Oficial do município desta quinta-feira (2), em decreto assinado pelo prefeito Eduardo Paes.

O aumento de R$ 0,40 equivale à correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA – considerado a inflação oficial do país – referente aos dois anos em que a tarifa ficou sem reajuste. O último havia sido em janeiro de 2023.

Além dos ônibus municipais, o que inclui o BRT (sigla para bus rapid transit, sistema de ônibus expressos em vias exclusivas), o novo valor será válido também para os chamados cabritinhos, transportes em comunidades por meio de vans e kombis, e o veículo leve sobre trilho (VLT).

No Rio, a prefeitura subsidia parte do valor das passagens de ônibus, ou seja, as concessionárias recebem por passageiro mais que o valor de R$ 4,70. Uma das contrapartidas é que as empresas mantenham um percentual específico da frota em circulação e veículos em bom estado e com ar-condicionado funcionando.

O Diário Oficial traz também uma resolução da Secretaria Municipal de Transportes que autoriza o reajuste da bandeirada dos táxis, que passa a valer nesta quinta-feira.

A bandeirada inicial sobe de R$ 6,10 para R$ 6,20. A tarifa por quilômetro vai de R$ 3,35 para R$ 3,65, das 06h às 21h, nos dias úteis e no sábado.

A bandeira dois - praticada das 21h às 6h de segunda-feira a sábado e durante todo o domingo e nos feriados - subirá de R$ 4,02 para R$ 4,38.