Donos de lotéricas em Goiás fazem bolão de R$ 20 mil e acertam quadra na Mega da Virada

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um grupo de 120 donos de lotéricas em Goiás se juntaram em um bolão de mais de R$ 20 mil para a Mega da Virada e acertaram a quadra. Eles vão levar R$ 16,9 mil pela aposta, cerca de R$ 140 cada.

"Quase fomos para as Maldivas", disse Gisana Mendonça, uma das apostadoras, em um vídeo divulgado pelas redes sociais, no qual mostrou a conferência dos números sorteados no site da Caixa Econômica Federal.

Na segunda aposta, o grupo acertou os números 17, 19, 29 e 50. Ficaram de fora o 1 e 59 -este último o único número acertado na primeira aposta.

"Esse aqui é o bolão da rede lotérica que a gente faz todos os anos aqui no estado de Goiás. Não ficamos ricos, mas vamos continuar tentando", disse Gisana, que é dona de uma lotérica em Goiânia e vice-presidente do Seloesgo (Sindicato dos Lotéricos de Goiás).

O grupo já está de olho na aposta da Dupla Sena de Páscoa, que acontecerá no dia 19 de abril. "A sorte só tem quem joga e acredita, ainda seremos milionários", diz o texto.

Oito apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2810 da Mega-Sena da Virada, com prêmio principal no valor de R$ 635.486.165,38. Cada um vai receber um total de R$ 79.435.770,67.

Outros 190.779 mil apostadores fizeram a quadra e 2.201 acertaram a quina.

O sorteio foi marcado por críticas de apostadores devido a falhas na realização de apostas virtuais na tarde do dia 31 de dezembro.

A Caixa disse que a alta quantidade de acessos simultâneos causou filas de espera virtuais e afirma ter compromisso com melhora contínua dos serviços, mas não indicou possíveis soluções.