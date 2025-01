Avião agrícola cai em MT e piloto é resgatado após 15h de buscas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto de um avião pequeno porte sobreviveu à queda da aeronave em uma fazenda na zona rural de Nova Canãa do Norte, há 696 km de Cuiabá (MT). A aeronave foi localizada na manhã desta quinta-feira (9) após mais de 15h de buscas.

A aeronave, usada para operação agrícola, caiu por volta das 18h de quarta-feira (8) na Fazenda Barra Bonita. As buscas começaram ontem, com uma operação conjunta entre o Cipaer (Centro Integrado de Operações Aéreas) e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

A aeronave caiu em área montanhosa e de mata fechada, o que dificultou o resgate. Bombeiros tiveram de abrir uma clareira para quem helicóptero pudesse resgatar a vítima.

O piloto sofreu fraturas no tórax e cortes no rosto. Ele estava consciente ao ser resgatado, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

A vítima contou que pulverizava uma lavoura na região e, em uma manobra de retorno, o avião perdeu a potência e caiu no meio da mata. Ele foi levado ao Hospital Regional em Colíder (MT). A reportagem entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso, que informou que não está autorizada a divulgar o quadro de saúde dos pacientes.