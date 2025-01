Passageira de avião em Ubatuba (SP) é transferida em estado grave para o Sírio-Libanês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mireylle Fries, 41, uma das sobreviventes da explosão do jatinho que se acidentou em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, nesta quinta-feira (9), está em estado grave e foi transferida para o hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, na manhã desta sexta-feira (10). Ela estava sendo atendida no Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba.

Mireylle é uma das donas da aeronave e viajava de Mineiros, em Goiás, para o litoral paulista, na companhia do marido, Bruno Almeida Souza, 48, e do casal de filhos, de 6 e 4 anos.

Os três também foram transferidos para o Sírio-Libanês nesta sexta. Segundo a reportagem apurou, o caso de Mireylle preocupa em decorrência da inalação de fumaça durante a explosão da aeronave.

"O estado de saúde das crianças e do homem é estável, e o quadro da mulher é considerado grave", afirmou a assessoria do Hospital Regional do Litoral Norte nesta sexta, que confirmou a transferência da paciente.

Todos foram atendidos na Santa Casa de Ubatuba e depois transferidos para o hospital regional em Caraguatatuba, vizinha à Ubatuba.

Não foram detalhados a quais procedimentos médicos a mulher foi submetida.

Mireylle, os filhos e o marido, que é também empresário do setor agrícola na região, saíram de Mineiros para uma viagem em família em Ubatuba.

Ela é filha de Milton Fries e Maria Gertrudes Fries. Milton é considerado um dos pioneiros da produção de soja em Mineiros, ele foi também dono da empresa Real Máquinas, que vende maquinário agrícola. O empresário morreu em 2012.