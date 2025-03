Lula entrega 789 novas ambulâncias para a frota do Samu

© Shutterstock

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou, nesta sexta-feira (14), 789 novas ambulâncias para a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192 (Samu), o serviço gratuito para assistência de urgência e emergência em saúde. Com investimento total de R$ 243,5 milhões, os veículos vão fortalecer o atendimento em 559 municípios de 21 estados.

Em evento em Sorocaba (SP), o presidente falou sobre seu orgulho em ter criado o Samu no primeiro mandato, em 2003.

“O Estado brasileiro não tinha ambulância antes de eu chegar à presidência da República. Se alguém ficasse doente, ou o estado ou a cidade tinha uma ambulância ou muitas vezes era um vereador que tinha mais dinheiro, que tinha um carro na cidade, para levar a pessoa de um hospital para outro”, lembrou, em discurso na unidade responsável pela adaptação de veículos especiais do Samu.

Para o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Hisham Hamida, o Sistema Único de Saúde (SUS) é “a maior política de inclusão social do mundo” e o Samu é a representatividade dessa universalização do acesso. Por isso, ele reforçou a importância de equipar adequadamente as equipes.

Universalização

O objetivo do governo é renovar toda a frota e universalizar o acesso ao serviço do Samu até o fim de 2026, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A meta é de que, em 2025, só estejam em operação veículos com até cinco anos de uso.

Dos veículos entregues hoje, 703 são para renovação da frota de 501 cidades em 13 estados. Cada um custou R$ 289 mil, totalizando R$ 203,1 milhões. Outras 86 Unidades de Suporte Avançado (USA) são para expansão do Samu em 72 cidades de 17 estados. Cada uma teve investimento de R$ 469,8 mil, no total de R$ 40,4 milhões.

De acordo com o governo, essas Unidades terão capacidade de atender 20,4 milhões de pessoas, sendo que 1,7 milhão estavam sem cobertura. Com a entrega, a cobertura populacional do Samu sobe para 89,40%.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, contou que 394 ambulâncias estão quase prontas e devem ser entregues nos próximos meses: 156 para Brasília, ainda este mês; 45 em Sete Lagoas (MG) em abril; e 193 em Lauro de Freitas (BA) em maio.

Edital aberto

Além disso, está aberto edital do PAC Seleções, destinado a atender demandas específicas de prefeituras e estados, para a distribuição de mais 1,5 mil ambulâncias do Samu. Gestores têm até 31 de março para fazer o pedido. O orçamento é de R$ 525 milhões.

“Nós vamos chegar até o final desse mandato com mais 2,3 mil ambulâncias do Samu entregues e vamos chegar a universalizar. Cada canto desse país vai poder chamar o 192 e o Samu vai chegar para atender e cuidar das pessoas”, reforçou Padilha.

O Samu é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde e faz parte da Rede Assistencial Pré-Hospitalar Móvel de atendimento às urgências. O serviço gratuito pode ser acessado pelo número de telefone 192, que oferece orientações à população e envia veículos tripulados por equipes especializadas.

“Quando o senhor [presidente Lula] criou [o Samu], o senhor mudou o padrão, mudou o patamar. Não era só distribuição de ambulância, é a construção de um serviço de atendimento às pessoas. Um serviço que começa na ligação telefônica. Por isso é importante a gente sempre educar as pessoas a não fazer trote no Samu 192, porque ao fazer trote você pode estar impedindo o atendimento de uma pessoa”, alertou o ministro.