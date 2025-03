Candidatos do Enem 2024 já conseguem ver como foi a correção da redação

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) liberou nesta sexta-feira (14) os espelhos com as análises das redações do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024.

Chamado de vista pedagógica individual da folha de redação, o documento está disponível na Página do Participante.

O resultado oficial do Enem e as notas do exame do ano passado foram divulgados em janeiro de 2025.

O material com as análises das provas foi publicado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), autarquia vinculada ao ministério.

Segundo a pasta, os resultados dos treineiros -que fazem as provas somente com o objetivo de testar o conhecimento- também estão disponíveis para consultas.

Foram 4.325.960 inscritos em 2024, com 19,4% deles oriundos do 1º ou 2º ano. Os que não cursam e nem completaram o ensino médio, mas fizeram o Enem para autoavaliação de conhecimentos, corresponderam a 24.723 (0,6%) de inscritos.

Com a disponibilização das análises pedagógicas da redação, o participante terá a possibilidade de verificar a pontuação alcançada em cada uma das competências avaliadas na prova de redação.

Segundo o MEC, o processo de avaliação das redações do Enem é supervisionado pelo Inep em todas as suas etapas e segue rigorosamente os critérios estabelecidos pelo edital do exame, de forma que os textos podem passar por até quatro avaliações para o cálculo da nota final.

Na edição 2024 do Enem, a principal prova para ingressar no ensino superior no Brasil, apenas 12 estudantes conseguiram a nota máxima na redação, o menor número da história.

O baixo número de alunos nessa lista pode ser explicado por dois fatores, segundo professores: o maior rigor na avaliação dos textos por parte dos avaliadores do Inep e o menor repertório dos estudantes, muito influenciados pelas redes sociais.

O Enem 2024 aconteceu nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro domingo, além das 45 questões de linguagens (40 de português e 5 de língua estrangeira) e 45 de ciências humanas, os candidatos fizeram também a redação, cujo tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".

O texto da redação é corrigido a partir de cinco competências, com valor de 200 pontos cada uma: o domínio do português, compreensão do tema e aplicação de conceitos, articulação de informações, coesão e proposta de intervenção.

Neste ano, o exame recebeu 4,32 milhões de inscrições -um aumento de 9,95% em relação à edição passada.

O exame avalia o desempenho escolar dos estudantes e é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. As notas da prova podem ser utilizadas no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para que os estudantes se candidatem, por exemplo, a cursos em instituições públicas em todo o Brasil.

A nota também pode ser utilizada em iniciativas como o Prouni (Programa Universidade para Todos), focada em instituições de ensino privadas.

Os resultados do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que têm convênio com o Inep, segundo da instituição.