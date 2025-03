Bebê viraliza com olhar de "julgamento" para o pai após nascimento

© Reprodução Carol Wolf/Instagram

Nos últimos dias, um recém-nascido brasileiro tem conquistado a internet com sua expressão séria e olhar fixo para o pai logo após o nascimento. A cena, registrada no hospital de São Roque de Minas, em Minas Gerais, viralizou e já foi vista por milhares de pessoas.

O pequeno Pedro Wolf, com apenas 14 dias de vida, se tornou uma verdadeira celebridade online depois que sua mãe, Carol Wolf, compartilhou o momento inusitado nas redes sociais. O vídeo foi gravado no dia 5 de março, logo após o parto por cesariana. Enquanto Carol se recuperava, o pai do bebê, Maycon Rodrigues, segurava Pedro nos braços. Foi então que o recém-nascido abriu os olhos e lançou um olhar de "julgamento" para o pai, uma expressão séria que rapidamente se tornou um meme.



A mãe, bem-humorada, aproveitou a cena para criar um meme. No vídeo, ela adicionou a legenda: "Quando eu descobri de quem era a voz que pedia para comprar o mais barato", fazendo referência às clássicas discussões sobre economia dentro de casa.

Inicialmente, Carol publicou o vídeo no TikTok, mas, com o sucesso inesperado, compartilhou também no Instagram. A gravação já acumula cerca de 400 mil visualizações e foi amplamente replicada em páginas de humor.

