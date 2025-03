São Paulo tem previsão de frio e chuva para esta quarta-feira (19)

© Getty

A Grande São Paulo deverá ter frio e chuva nesta quarta-feira (19). A previsão é que o dia comece com sol entre nuvens na região metropolitana, mas o tempo muda no decorrer da tarde com a possibilidade de precipitações fortes em vários locais da região.

A propagação de uma frente fria pelo litoral paulista causa as chuvas e o declínio das temperaturas nos próximos dias, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo.



A previsão é que além das chuvas ocorram raios e rajadas de vento, o que mantém elevado o risco para formação de alagamentos e queda de árvores.

Na capital paulista, os termômetros variam entre 19°C e 25°C, segundo o CGE.

Na quinta-feira (20), de acordo com o órgão municipal, ventos úmidos que passam a soprar do oceano ainda causam muita nebulosidade, garoa e chuviscos, que devem se alternar com períodos de melhoria no decorrer do dia.

As temperaturas variam entre mínimas de 18°C e máximas de 24°C.

Na Baixada Santista, a chuva deve ir até quinta-feira. Em Ubatuba, no litoral norte paulista, a tendência é que chova até sexta (21).

A temperatura não deverá passar dos 27ºC nesta semana nas cidades litorâneas de São Paulo.

A cidade de São Paulo e os outros municípios da região metropolitana têm sofrido com as chuvas fortes que ocorrem ndesde a semana passada.

Nesta terça (18), a chuva colocou a capital paulista em estado de atenção para alagamentos.

Segundo o CGE, áreas de chuva formadas pelo calor e a entrada da brisa marítima atuaram de forma isolada e com forte intensidade na cidade.

Na zona leste também choveu forte nas regiões de Itaquera, Guaianazes e Cidade Tiradentes.

Conforme o CGE, pelo menos seis córregos transbordaram na zona leste, entre eles Água Espraiada.

Segundo a distribuidora de energia Enel, às 18h25 cerca de 114.6 mil estavam com falta de energia na área de atuação da empresa na região metropolitana de São Paulo (o número chegou a aproximadamente 142 mil durante a chuva). Na capital paulista eram quase 100 mil sem luz.

Foram registradas rajadas de vento de 77, 8 km/h na região do aeroporto de Congonhas, na zona sul. No aeroporto Campo de Marte, na zona norte, o registro foi de 48,2 km/h.

Segundo a concessionária Aena, que administra Congonhas, três decolagens foram canceladas e dois foram desviados para outros aeroportos. O local operava normalmente no início da noite.

O Corpo de Bombeiros afirmou que até às 19h foram recebidas 40 chamadas para quedas de árvores, principalmente nas zonas leste e sul, e três para enchentes, mas sem vítimas.

Ao todo, foram 29 pontos de alagamentos na cidade, até o início da noite. Um deles era na marginal Tietê, na altura da ponte das Bandeiras, que ficou intransitável.