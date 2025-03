Mounjaro começa a ser vendido em junho no Brasil

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O remédio para diabetes tipo 2 Mounjaro (tirzepatida) estará disponível para venda no Brasil a partir de 7 de junho deste ano, segundo a farmacêutica Eli Lilly. Concorrente direto do Ozempic, o medicamento poderá ter preço máximo para o consumidor com valores entre R$ 1.516, 61 e R$ 4.009,25, a depender da dose.

O Mounjaro foi aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em 2023 e é indicado por prescrição médica. Assim como a semaglutida -princípio ativo do Ozempic-, a tirzepatida também provoca perca de peso, apesar de essa ser uma indicação off label, ou seja, que não consta na bula.

Em outros países, o Mounjaro também tem sido popularmente utilizado para controle de sobrepeso e obesidade. Em estudos, o medicamento demonstrou reduzir significativamente o risco de progressão para diabetes tipo 2 em adultos com obesidade ou sobrepeso e pré-diabetes.

Outras pesquisas com o fármaco indicaram uma redução de peso de até 22,9% ao longo de 176 semanas de tratamento. A tirzepatida, um agonista dos receptores GIP e GLP-1, ajuda a diminuir o apetite e a ingestão calórica. O medicamento também apresenta efeitos adversos gastrointestinais, como náuseas e diarreia.

O valor do Mounjaro nas farmácias brasileiras ainda pode variar de acordo com a dosagem, aplicações disponíveis na caneta e ICMS estadual de onde será comercializado.