Amigo citado em caso que levou Robinho à prisão é encontrado morto

© Reprodução

Rudney Gomes, um dos amigos de Robinho citados na condenação por estupro que levou o ex-jogador à prisão, foi encontrado morto na última terça-feira (18), aos 46 anos, no bairro de Gonzaga, em Santos.

As autoridades policiais registraram o caso como suicídio. A morte foi confirmada no local após a Polícia Militar ser acionada pela síndica do prédio onde Rudney morava. Uma amiga da vítima informou à polícia que ele sofria de depressão.

Rudney era segurança particular de Robinho e foi denunciado pelo Ministério Público da Itália por envolvimento no caso de estupro coletivo contra uma mulher albanesa. No entanto, ele não foi condenado, assim como outros três homens citados no caso, pois deixaram o país durante as investigações.

Robinho e Ricardo Falco foram os únicos condenados pela Justiça Italiana. Robinho cumpre pena de nove anos de prisão no presídio de Tremembé, em São Paulo.

Onde encontrar ajuda:

CVV (Centro de Valorização da Vida): Oferece apoio emocional e prevenção do suicídio pelo telefone 188 e pelo site cvv.org.br.

Abrases (Associação Brasileira dos Sobreviventes Enlutados por Suicídio): Disponibiliza materiais informativos e indica grupos de apoio em todo o país: abrases.org.br.

Instituto Vita Alere de Prevenção e Posvenção do Suicídio: Oferece grupos de apoio, cartilhas e cursos: vitaalere.com.br.