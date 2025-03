Outono começa nesta quinta (20) com previsão de clima ameno e sem chuva em SP

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O início do outono em São Paulo, nesta quinta-feira (20), deve ser de temperatura agradável e sem chuva. A nova estação chega pontualmente às 6h01.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura, o dia será nublado, com mínima de 18°C e máxima de 25°C.

A tendência se mantém na sexta-feira (21), e o sol deve dar as caras somente no fim de semana, quando uma leve elevação das temperaturas é esperada.

Na sexta, a entrada da brisa marítima favorece o aumento da nebulosidade, no entanto, não há previsão de chuva. Os termômetros oscilam entre a mínima de 18°C na madrugada e a máxima de 26°C à tarde.

É previsto que o sábado (22) seja um pouco mais quente, com os termômetros alcançando os 28°C. O sol deve ficar menos encoberto. A mínima prevista é de 19°C.

A chuva deve voltar à capital no domingo (23). Tempestades com raios e trovões são esperadas. A mínima para o dia segue em 19°C, e a máxima vai a 27°C.

O outono no hemisfério sul termina no dia 20 de junho, às 23h42. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em parceria com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), prevê que a estação terá declínio das temperaturas, principalmente nas regiões Sul e Sudeste.

Na cidade de São Paulo, as temperaturas médias para o período variam de 12,4ºC a 27,4ºC. Para este ano, a previsão é de que os termômetros fiquem próximos ou um pouco acima da média, com pequenas quedas pontuais.

Ainda são esperadas ocorrências de fenômenos adversos típicos do outono, como nevoeiros nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; geadas nas regiões Sul, Sudeste e em Mato Grosso do Sul, e neve nas áreas serranas e nos planaltos da região Sul.

As chuvas devem diminuir em todo país.

Leia Também: Nível do mar subiu 38 metros após a última Era do Gelo, conclui estudo