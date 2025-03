Unicamp lança vestibular a distância para refugiados

© iStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp ( Universidade Estadual de Campinas) terá neste ano um vestibular dedicado a pessoas refugiadas. Os candidatos que estiverem nesta condição poderão fazer a prova de forma online.

As inscrições começam no próximo dia 10 de abril. A seleção será voltada a estudantes estrangeiros em situações de refúgio ou de risco no país de origem.

Segundo a instituição, também poderão participar migrantes beneficiários de políticas humanitárias do governo brasileiro.

É a primeira vez que a Unicamp oferece um processo seletivo nesse formato.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até o dia 30 de abril de 2025. Ao todo serão oferecidas 45 vagas, em 26 opções de cursos de graduação.

Os candidatos deverão escolher, já no momento da inscrição, uma única opção de curso e indicar em qual dos três idiomas oferecidos farão a prova: espanhol, inglês ou português.

Esta é mais uma medida de uma série que a instituição tem anunciado nos últimos meses com o objetivo de aumentar a diversidade na instituição.

Em novembro do ano passado, a universidade adotou um sistema de cotas para pessoas com deficiência para o ingresso nos cursos de graduação com início a partir de 2025. Foi a primeira iniciativa do tipo entre as universidades estaduais de São Paulo.

Segundo a nova regra, cada curso de graduação terá uma ou duas vagas reservadas para as cotas PcD, ou até 5% do total de alunos, em caso de vagas adicionais.

Também em novembro, a Unicamp aprovou a reserva de vagas de professores para candidatos pretos, pardos e para pessoa com deficiência.

A proposta foi aceita pelo Conselho Universitário da instituição e será instituída como programa piloto de cotas para docentes doutores, da carreira do magistério superior.

VESTIBULAR PARA REFUGIADOS

- Valor: grátis

- Prazo para inscrição: de 10 a 30 de abril de 2025

- Onde fazer inscrição: somente pelo site Comvest ( www.comvest.unicamp.br )

- Número de vagas: 45 em 26 opções de curso