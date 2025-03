Médico suspeito de matar cadela e 11 filhotes a pauladas é afastado em MG

© Divulgação

A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, afastou temporariamente um médico concursado de 70 anos suspeito de matar uma cadela e 11 filhotes a pauladas. Além do afastamento, a administração municipal instaurou um processo administrativo para apurar a conduta do servidor, que é prestador de serviços ao município.

O caso, que gerou revolta nas redes sociais, aconteceu na última quinta-feira (13/3), no bairro Monte Castelo. A denúncia foi feita por uma vizinha que filmou o homem agredindo um cachorro no quintal de sua casa e acionou a Guarda Civil Municipal. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o corpo de um cachorro caído no quintal. Em seguida, localizaram, dentro de um saco plástico amarrado sobre um veículo, os corpos de uma cadela e seus 11 filhotes.

O médico foi conduzido à delegacia para prestar depoimento, mas acabou liberado antes mesmo da saída da testemunha. À polícia, o suspeito alegou que agrediu o cachorro porque ele teria mordido a cadela, que estava prenha. No entanto, exames veterinários não confirmaram qualquer marca de mordida nos animais.

Ainda segundo o depoimento, o médico afirmou que a cadela morreu devido a complicações no parto. Ele também declarou que oito filhotes teriam nascido mortos, e os outros três morreram logo após o nascimento.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento e que aguarda os laudos veterinários para esclarecer as circunstâncias da morte dos animais. A Prefeitura, por sua vez, reiterou que abrirá uma apuração paralela ao inquérito policial para investigar a conduta do funcionário público.

